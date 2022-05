Seen im Kreis Landsberg: Dem Badespaß steht nichts im Weg

Zum Start der Badesaison wird die Wasserqualität der Seen im Kreis Landsberg untersucht. Wo sorgenfrei geschwommen werden kann.

Sommerliche Temperaturen locken derzeit nicht nur in die Freibäder im Landkreis Landsberg, sondern auch schon in die Badeseen. Dort ist die Wasserqualität ausgezeichnet, wie das Landratsamt in einer Pressemeldung mitteilt. Insgesamt 19 Badestellen wurden vom Gesundheitsamt untersucht.

Seit Beginn der Badesaison Mitte Mai untersucht das Landsberger Gesundheitsamt wieder eingehend die Qualität der natürlichen Badegewässer auf Grundlage der bayerischen Badegewässerverordnung. Schwerpunkt dabei ist die bakteriologische Untersuchung der Wasserproben. Auch anderweitige Verschmutzungen, wie etwa teerhaltige Rückstände, Glas, Plastik, Gummi oder andere Abfälle werden erfasst. Alle untersuchten Badegewässer weisen aktuell eine ausgezeichnete Qualität auf. Auch das Wetter zeigt sich derzeit von seiner besten Seite und die Temperaturen der Seen steigen langsam an. Die Wassertemperatur des Ammersees liegt aktuell bei 18 Grad.

Alle vier Wochen wird im Kreis Landsberg kontrolliert

Neben den fünf EU-Badestellen (alle am Westufer des Ammersees) werden während der Badesaison (15. Mai bis 15. September) auch folgende 14 weitere Bademöglichkeiten im Landkreis alle vier Wochen bakteriologisch überprüft und regelmäßig kontrolliert: die Lechstaustufe 20 bei Scheuring, der Auensee bei Prittriching, die Lechstaustufe 15 in Landsberg, der Penzinger Baggersee, der Baggersee Geltendorf, der Badeweiher Stadl, der Dorfweiher Reichling, die Lechbadestelle bei Kinsau, der Windachspeicher bei Finning, der Engelsrieder See bei Rott, der Ammersee bei Dießen (Campingplatz St. Alban), der Ammersee in Schondorf (Gemeindebad), der Baggersee Obermeitingen sowie der Baggersee Hurlach.

Dr. Birgit Brünesholz, die Leiterin des Gesundheitsamts, freut sich über die ausgezeichneten Wasserwerte zum Start der Badesaison. Neben Routinekontrollen wird sie zusammen mit ihren Mitarbeitern auch außerplanmäßige und anlassbezogene Kontrollen durchführen. Die aktuellen Untersuchungen und die Bewertung der Überwachungsergebnisse sind immer auch auf der Internetseite des Landratsamtes Landsberg veröffentlicht. (lt)

Lesen Sie dazu auch