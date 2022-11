Sexueller Missbrauch im Verein: Jugendtrainer aus Kreis Landsberg gesteht Taten

Plus Ein Ex-Jugendtrainer aus dem Landkreis Landsberg wird wegen sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen. So lautet das Urteil.

Das Urteil im Prozess gegen einen ehemaligen Jugendtrainer aus dem Landkreis Landsberg wurde gesprochen. Das Augsburger Amtsgericht sprach den Mann wegen Erwerb von kinderpornografischen Inhalten, sexuellem Missbrauch von Kindern und Vergewaltigung schuldig. So hoch ist das Strafmaß.