Sexueller Missbrauch von Kindern: Was Eltern im Verdachtsfall tun sollten

Plus Vergangenes Jahr wird ein Ex-Jugendtrainer aus dem Kreis Landsberg wegen sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen. Oft bleiben Fälle wie dieser aber unentdeckt.

Immer wieder erschüttern Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern die Gesellschaft, wie zuletzt auch im Kreis Landsberg: Der Trainer eines Vereins, der Mädchen sexuell missbrauchte, ist inzwischen verurteilt worden. Jedoch sind Fälle wie diese nur die Spitze des Eisbergs. Viele bleiben unentdeckt, weil Kinder und Jugendliche nicht darüber reden. Wie Kinder vor sexuellem Missbrauch geschützt werden können.