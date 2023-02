Sie haben entschieden: Das beste Faschingskostüm der Region

Wir haben einige lustige, verrückte und vor allem kreative Einsendungen von Ihren Faschingskostümen bekommen. Das ist der Sieger unserer Umfrage.

Fasching ist nur einmal im Jahr, heißt es in einem Schlager. Während manche gänzlich auf die närrische Zeit verzichten könnten, sind es für Freunde des Karnevalesken die schönsten Tage des Jahres. Auch, um auf die vielen gelungenen Faschingsumzüge und fröhlichen Partys zurückzublicken, hat unsere Redaktion nach den kreativsten Faschingskostümen gefragt, und die Leserinnen und Leser haben geliefert.

Patricia Duran aus Hurlach hat etwa ein Abwasserrohr in einen Strohhalm verwandelt, aus einem Reifrock ein Trinkglas samt Schirmchen gestaltet und Früchte per Heißklebepistole befestigt. Ihre Kostümidee? Ganz klar: "Ich bin ein Blue Curacao Cocktail", schreibt sie.

Dann gibt es Faschingsgruppen, die endlich wieder gemeinsam auf Umzüge gehen konnten, wie eine Frauentruppe aus dem südlichen Landkreis. "Durch die Coronapause etwas verzögert, konnten wir in diesem Jahr das lang gewünschte Pfauenkostüm basteln und an einem wunderschönen sonnigen Tag in Landsberg ausführen", schreibt Stephanie Schleich. Die Frauen aus Leeder, Asch, Altenstadt und Schwabniederhofen waren vom Lumpigen Donnerstag in Landsberg begeistert.

Die Gewinner des Votings: eine griechische Gottheit, Rotkäppchen und Brausepulver

Insgesamt 15 Fotos standen auf unserem Internetauftritt zur Abstimmung bereit. Und das Ergebnis ist eindeutig. Es wurden 2350 Stimmen abgegeben. Mit 1094 Stimmen (47 Prozent) gibt es eine, genauer gesagt zwei klare Gewinnerinnen. Heike Weisser und Michaela Deininger waren beim Lumpigen Donnerstag in Landsberg unterwegs. Beim privaten Fotoshooting vor der Altstadt-Kulisse entstand auch das eingereichte Bild der beiden Frauen. Weisser mimte im Ganzkörperanzug und mit Maske als Ares, die griechische Gottheit des Krieges verkleidet. Weniger Furcht einflößend ist hingegen das Kostüm von Deininger: Sie war als Rotkäppchen verkleidet.

Ahoj und Alaaf – diese Brausepulver-Gruppe macht den zweiten Platz. Foto: Lisa Gilz

Auf den zweiten Platz hat es eine bunte Truppe geschafft. Als Brausepulver verkleidet, hatten Daniela Fichtel (rosa), Ronja Kotter (grün), Yasemin Griesbeck (Orange) und Nicole Sitter (Gelb) ihren Spaß am Lumpigen Donnerstag und wurden nun in ihrer Kostümwahl auch von unseren Online-Lesern und -Leserinnen mit 913 Stimmen (39 Prozent) bestärkt.

