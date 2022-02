So ernst schätzt das Landratsamt Landsberg die Corona-Lage ein

Der Corona-Inzidenzwert im Kreis Landsberg sinkt erneut. So ernst schätzt das Landratsamt die Lage dennoch ein.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner) im Landkreis Landsberg ist von Freitag auf Samstag erneut gesunken. Allerdings bleibt die Zahl der Neuinfektionen mit 291 weiter auf einem hohem Niveau. Wie das Landratsamt die aktuelle Corona-Lage im Landkreis einschätzt.

Das Landratsamt hat am Freitag erneut eine Allgemeinverfügung erlassen, die am Montagabend unangemeldete Versammlungen in einem bestimmten Bereich auf den Landsberger Hauptplatz verbietet. Gleichzeitig müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Montagsspaziergänge eine FFP2-Maske tragen. Im Amtsblatt begründet das Landratsamt die Allgemeinverfügung und gibt dabei auch eine Einschätzung der aktuellen Corona-Lage im Landkreis ab.

Im Amtsblatt heißt es unter anderem, dass das Infektionsgeschehen im Landkreis mit der derzeitigen Sieben-Tage-Inzidenz (1741 am Freitag und 1679,9 am Samstag) weiterhin auf einem sehr hohen Niveau liege. Die Fallzahlen der Infektionen mit dem Coronavirus würden auf einem hohen Niveau stagnieren, so dass ein Nachlassen in den Bemühungen weitere Infektionen zu verhindern, weiterhin noch nicht angezeigt sei. Ferner habe im sich im Vergleich zu den vergangenen Wochen auch das Geschehen im Klinikum Landsberg erheblich zugespitzt, dies mit einer Verdreifachung der Belegung der Normalstation mit Covid-19-Patienten innerhalb von drei Wochen. Am Freitag mussten im Klinikum 27 Covid-19-Patienten auf der Allgemeinstation behandelt werden.

Hohe Inzidenz bei jungen Schülern im Kreis Landsberg

Angesichts der Tatsache, dass im Rahmen von Testungen in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen (Schulen und Kindergärten) für die Altersgruppe von fünf bis 14 Jahren eine Sieben-Tages-Inzidenz von etwa 5000 festgestellt worden ist, ist sicher von einer hohen Dunkelziffer auszugehen und somit von einer tatsächlich wesentlich höheren Inzidenz, heißt es im Amtsblatt. Angesichts der hohen Virulenz der Omikron-Variante sei von weiterhin sehr hohen Infektionszahlen in den nächsten Tagen auszugehen. Bei unkontrollierten und unkoordinierten Zusammenkünften unzähliger Menschen auf engstem Raum besteht nach Ansicht des Gesundheitsamts nach wie vor ein hohes Ansteckungsrisiko.

