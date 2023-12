So klappt die Leerung der Mülltonnen auch im Winter

Festgefrorene Abfälle sorgen für Frust und Ärger. Das Landratsamt Landsberg gibt Tipps, wie das Problem vermieden werden kann.

Nicht nur Autofahrern machen winterliche Temperaturen zu schaffen, auch die Leerung der Mülltonne kann schwierig werden. Deswegen gibt die Abfallwirtschaft des Landratsamts den Bürgerinnen und Bürgern wichtige Tipps, damit die Leerung auch in der kalten Jahreszeit reibungslos funktionieren kann.

Denn Mülltonnen, deren Inhalt eingefroren ist, können nicht vollständig geleert werden, was zu Frust und Ärger führt. Die Müllwerker können nur die Tonne über Kopf kippen und kräftig anschlagen. Sie dürfen aus Arbeitsschutzgründen nicht in die Tonne greifen und Abfälle lösen, teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit. Um dem Problem vorzubeugen, gibt es einige Tipps:

Nach der Leerung besonders bei den Biotonnen den Boden mit zerknülltem Zeitungspapier oder mit Pappe bedecken. Oder man besorgt sich im Handel Papiersäcke, die die gesamte Tonne auskleiden.

besonders bei den Biotonnen den Boden mit zerknülltem Zeitungspapier oder mit Pappe bedecken. Oder man besorgt sich im Handel Papiersäcke, die die gesamte Tonne auskleiden. Feuchte Bioabfälle in der Küche gut abtropfen lassen, in Zeitungspapier, Papiertüten zum Beispiel vom Metzger oder in spezielle Biomüllbeutel aus Papier einpacken. Nicht zugelassen sind kompostierbare Bioplastik-Beutel.

Nichts in die Tonne pressen. Locker eingefüllte Abfälle frieren nicht so schnell fest wie verpresste.

frieren nicht so schnell fest wie verpresste. Der beste Platz für die Tonnen im Winter ist ein frostfreier Platz, etwa in der Garage. Steht die Tonne im Freien, ist im Winter ein sonniger Platz am besten.

Wenn möglich, sollten die Tonnen erst am Morgen des Abfuhrtages um 6 Uhr zur Leerung bereitgestellt werden.

bereitgestellt werden. Sollte trotz der Vorsichtsmaßnahmen mal was in der Tonne bleiben, am besten die Tonne an einen warmen Ort stellen und die Abfälle mit einem Spaten oder Stock auflockern. Dann klappt es bei der nächsten Leerung wieder.

mit einem Spaten oder Stock auflockern. Dann klappt es bei der nächsten wieder. Ein Hinweis zur Müllverwiegung: Da die Mülltonnen vor und nach der Leerung gewogen werden, wird nur der Müll in Rechnung gestellt, der in das Leerungsfahrzeug fällt. (AZ)

