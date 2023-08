So kühlen sich Mensch und Tier rund um Landsberg am Wochenende ab

Von Vanessa Polednia - 12:00 Uhr Artikel anhören Shape

Nicht nur für die Wildschweine im Wildpark ist es sauheiß. Besonders am Dönergrill klettert die Temperaturanzeige unangenehm hoch. Kühle Getränke und Gewässer verschaffen da Abhilfe.

Sie tragen Hüte, Sonnenbrillen und Sandalen. Doch das schönste Accessoire der Menschen an diesem heißen Wochenende ist die Eiswaffel in der Hand. Selbst der Baum, der zurzeit im Lechwehr festsitzt, wirkt, als ob er auch nur kurz Abkühlung gesucht hätte. Es ist heiß in Landsberg. Urlauber, Dagebliebene und Arbeitende eint dabei eins: Die Stimmung ist entspannt.

Am frühen Nachmittag hat der Sonnenstand seinen Zenit erreicht. Auf Empfehlung des Landsberger Forstamtsleiters Michael Siller geht es in das "Landsberger Wohnzimmer": Der Wildpark schließt sich gleich an die Altstadt an und bietet naturgemäß etlichen Schatten, der laut Michael Siller zudem noch angenehmer sei, als der eines Gebäudes oder Sonnenschirms. "Ein ausgewachsener Buchenbaum verdunstet 300 bis 400 Liter Wasser am Tag", erklärt Siller. Eine weitere Erkenntnis aus dem EU-Projekt "LIFE Future Forest" zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel: "Wenn es am Hauptplatz 35 Grad hat, sind es im Wald zehn Grad weniger."

