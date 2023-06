So läuft das Stadtradeln 2023 im Landkreis Landsberg ab

Die Aktion findet heuer zum zehnten Mal zwischen Ammersee und Lech statt. Zum Jubiläum gibt es ein buntes Programm.

In diesem Jahr ist der Landkreis Landsberg wieder beim Stadtradeln dabei. Die Veranstaltung geht in die zehnte Runde und wie auch die Jahre zuvor nehmen alle 31 Kommunen an der internationalen Klimabündnis-Aktion teil. Vom 18. Juni bis 8. Juli steht im Landkreis alles unter dem Motto „Radeln für ein gutes Klima“.

Egal, ob zur Schule, zur Arbeit oder zum Einkauf, drei Wochen lang sollen die geradelten Kilometer gesammelt und eingetragen und damit eine wichtige Botschaft zur nachhaltigen Mobilität gesetzt werden, heißt es in einer Pressemeldung des Landratsamts. Anlässlich des Jubiläums im Landkreis ist ein buntes Programm mit Aktionen und Radtouren während des Aktions-Zeitraums geplant. Überdies haben die fahrradaktivsten Einzelradler, Teams, Vereine und Schulklassen die Chance auf tolle Preise.

Zum Auftakt gibt es eine Sternfahrt nach Türkenfeld

Traditionell wird der Aktions-Zeitraum mit einer Auftaktfahrt begonnen und mit einer Abschlussfahrt beendet. Sowohl die Auftakt- als auch die Abschlussfahrt werden in diesem Jahr als Sternfahrten organisiert, das heißt alle Radfahrenden können an einem beliebigen Punkt im Landkreis ihre Radtour beginnen, haben jedoch ein gemeinsames Ziel. Das Ziel der Auftaktfahrt am Sonntag, 18. Juni, ist die Gemeinde Türkenfeld im Landkreis Fürstenfeldbruck. Dort öffnet an diesem Tag die neu gegründete Klima3-Energieagentur ihre Türen.

Zusammen haben die Landkreise Starnberg, Fürstenfeldbruck und Landsberg im September 2022 die Klima3-Energieagentur gegründet. Mit gebündelten Kräften der drei Landkreise soll der Klimaschutz als eine der drängendsten Aufgaben der gegenwärtigen Zeit in der Region vorangebracht werden. Neben Spiel und Spaß sind im Rahmen dieses „Tags der offenen Türe“ Mitmach-Aktionen rund ums Rad geplant. Auch Themen wie Solarenergie und Heizungstausch werden laut Pressemitteilung mit Informationen, Vorträgen und Beratungen bespielt.

Die Anmeldung zum Stadtradeln ist ab sofort möglich. Detaillierte Informationen zur Anmeldung sowie zu den Fahrten und Aktionen gibt es unter www.stadtradeln.de/landkreis-landsberg. (AZ)

