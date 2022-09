Landkreis Landsberg

18:44 Uhr

So läuft der Schulstart im Landkreis Landsberg

Plus Für Hunderte Kinder beginnt im Landkreis Landsberg das neue Schuljahr. Was Erstklässler und Elternan ihrem großen Tag in Kaufering erleben und was das Schulamt zum Lehrermangel sagt.

Von Sandy Kesner und Vanessa Polednia

Etwa 1240 Kinder im Landkreis Landsberg hatten am Dienstag ihren ersten Schultag. Und damit noch ein paar Erstklässler mehr als im vergangenen Jahr. Das rechnet Schulamtsleiter Steffen Heußner auf Nachfrage unserer Redaktion vor. In Kaufering tummelten sich um kurz nach 8 Uhr zwischen bunten Schultüten die ersten strahlenden Gesichter auf dem Schulhof.

