So positiv gehen die Menschen in der Region mit den Sturmschäden um

Von Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft bis zu Galgenhumor: Die Menschen im Landkreis zeigen sich um Umgang mit den vergangenen Wetterereignissen pragmatisch.

Wie stark Sturmtief Ronson diese Woche über den Landkreis fegte, überraschte und erschrak viele Bürgerinnen und Bürger. Balkonpflanzen und Schirme flogen durch die Luft, Bäume wurden entwurzelt. Bevor viele Betroffene überhaupt reagieren und noch etwas retten konnten, war schon alles wieder vorbei oder weggeweht. Rasch und in hoher Anzahl waren an vielen Orten Einsatzkräfte vor Ort.

Dass der Einsatz von Feuerwehr, Polizei, THW und Co. nicht für selbstverständlich gehalten wird, zeigt die Dankbarkeit, die von vielen Seiten zu hören ist. So bedankte sich etwa Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberg samt Gemeinderat in der Sitzung am Mittwochabend bei der Feuerwehr für rund 60 Einsätze im Gemeindegebiet Kaufering allein in einer Nacht.

Das Internet zeigt sich von seiner positiven Seite

Auch im Internet ist die Dankbarkeit groß. So schreibt ein Mann aus Landsberg mit einem Herz-Emoji versehen: "Ich danke allen Einsatzkräften, die letzte Nacht fleißig waren und mit viel Kraft die Straßen wieder frei gemacht haben." Eine Dießenerin fasst es so zusammen: "Ihr seid wahre Helden".

Soweit bekannt, wurde niemand ernsthaft verletzt und so werden die Sturmschäden auch mit Humor genommen, wie Einträge von Menschen aus der Region auf Facebook beweisen. So wurde fröhliches "Sturmwichteln" ausgerufen, nachdem ein Nutzer davon berichtet hatte, dass seine Sitzpolster vom Balkon geweht wurden. In alle Himmelsrichtungen sind diese offenbar geflogen. "Wer unsere Polster in der Umgebung der Augsburger Straße in Landsberg findet, darf sich gerne melden, ich tausche sie dann gegen eine Flasche Wein aus", schreibt der Landsberger und erhält prompt Antworten von Menschen, die einige Polster aufgefunden haben.

Gedichte, Videos und Hilfsbereitschaft: So erleben Menschen aus dem Landkreis Landsberg den Sturm

Die Posts verdeutlichen, dass ein guter Umgang mit der Nachbarschaft Gold wert ist – und die Kommunikation in Sozialen Medien keineswegs nur aus Trollen und Hasskommentaren besteht. So warnte man sich per Wetterbericht – "Es kühlt sich ab. Alles fest gezurrt?" – und teilte Zwischenstände per Video und Bildmaterial mit.

Menschen teilten zudem Hilferufe, wie etwa vom Gnadenhof "Frauenwies- Heimat für Tiere" in Pürgen. Durch den Sturm wurde das Dach des Stalls abgedeckt und das Team bittet um Spenden. Und für die diejenigen, die "einige Dachziegel verloren haben", bietet ein Mann in der Region an, Drohnenfotos "von demolierten Dachflächen für eure Versicherungen" zu machen. Eine Frau inspirierte das Wetterereignis sogar zu einem Gedicht mit Titel dem "Sommersturm" und erhielt einige "Daumen hoch" für ihren Beitrag.