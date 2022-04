Landkreis Landsberg

18:01 Uhr

So wird Ostern in der Ukraine gefeiert

Daria und Oleh Prokopetz sind aus der Ukraine geflüchtet und haben in Landsberg Zuflucht gefunden. Sie berichten, wie man in ihrer Heimat Ostern feiert.

Plus Ostern spielt auch für die zumeist orthodoxen Christen in der Ukraine eine wichtige Rolle. Nach der Flucht aus ihrer Heimat feiern viele das Fest dieses Jahr in der Region. Bei den Bräuchen gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

Von Dagmar Kübler

Ostern gilt für viele Christen als das Fest der Hoffnung. Auch für die zumeist orthodoxen Christen in der Ukraine ist Ostern ein wichtiges Fest. Wie wird es dort traditionell gefeiert und wie feiern Menschen aus der Ukraine, die nun aufgrund der Flucht aus ihrer Heimat im Landkreis Landsberg leben? Unsere Redaktion hat Geflüchtete zum Austausch über Ostern eingeladen.

