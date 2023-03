So wirkt sich der Warnstreik im Landkreis Landsberg aus

Der Warnstreik am Montag soll den öffentlichen Nahverkehr lahmlegen. Was Pendler und Schüler im Landkreis Landsberg wissen sollten.

Am Montag, 27. März, droht auch im Landkreis Landsberg ein Chaos im öffentlichen Nahverkehr. Denn die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) kündigen für Deutschland einen flächendeckenden Streik an. Das hat Auswirkungen auf Pendler und Schüler im Landkreis Landsberg.

Betroffen ist unter anderem der Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO). Sämtliche Buslinien, die von der RVO bedient werden, darunter auch Teile des Schulbusverkehrs, werden an diesem Tag bestreikt und fallen aus. Laut Wolfgang Müller, dem Pressesprecher des Landratsamts, sind dies die Linie 21 Landsberg-Weilheim, die Linie 22 Landsberg-Schongau, die Linie 221 Denklingen-Fuchstal-Landsberg sowie der Ortsbus Dießen. Alle anderen Linien, auch der Stadtbus, fahren nach aktuellem Stand vom Freitag. Vom Ausfall der Linien sind laut Müller rund 700 Schülerinnen und Schüler betroffen. Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (FW) hat bereits mitgeteilt, dass betroffene Schülerinnen und Schüler am Montag zu Hause bleiben können.

Auch die Bahnstrecken im Landkreis Landsberg sind betroffen

Auch die Pendlerinnen und Pendler aus dem Landkreis müssen sich am Montag auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Go-Ahead, das die Bahnstrecke Lindau-München bedient, ist zwar nicht direkt von Streikmaßnahmen betroffen, da aber in der EVG nicht nur Lokführer, sondern auch weiteres für den Bahnbetrieb unverzichtbares Personal organisiert ist, ist laut Pressesprecher Winfried Karg damit zu rechnen, dass am Montag kein Bahnbetrieb möglich sein wird.

Go-Ahead rät seinen Fahrgästen, wenn möglich, auf Homeoffice auszuweichen, und auf Fahrten mit dem ÖPNV ganz zu verzichten. Sollten dennoch einzelne Zugfahrten möglich sein, werde Go-Ahead dazu kurzfristig informieren. "Da laut Aussagen der EVG der Streik am Sonntag um 24 Uhr beginnen soll, werden wir bereits am Sonntagabend den Betrieb geordnet herunterfahren müssen und nicht alle Zugfahrten vor Mitternacht planmäßig durchführen können", so Winfried Karg.

Der Streik wird wohl auch die Bayerische Regiobahn (BRB) treffen. Die BRB ist im Landkreis auf den Strecken Landsberg-Augsburg und Augsburg-Schongau unterwegs. Die BRB rechnet nach derzeitiger Lage damit, dass am Montagmorgen kein Zugverkehr möglich sein wird. Vor massiven Einschränkungen warnt auch der Münchener Verkehrsverbund (MVV). Betroffen wäre auch die S4 mit ihrem Endhaltepunkt in Geltendorf.

