Solarkampagne: Landsberger Energieagentur Lena zieht Bilanz

Die Solarkampagne der Landsberger Energieagentur Lena steht vor dem Abschluss. Das Thema für ein neues Infoformat steht bereits fest.

Mehr als 1000 interessierte Bürgerinnen und Bürger aus über 20 Landkreisgemeinden konnten im Rahmen der Solarkampagne des Vereins Landsberger Energie Agentur e. V. (Lena) bisher über das Potenzial von Sonnenenergie informiert werden. Penzings Bürgermeister gab nach einer Veranstaltung in Untermühlhausen ein "sehr positives Feedback" der Besucherinnen und Besucher an die Organisatoren weiter.

Zum Start der Kampagne gab es im April 2021 einen Online-Vortrag zum Thema „Erneuerbarer Strom bis 2030“ von Jörg Sutter, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie. Die erste Präsenzveranstaltung der Kampagne in einer Landkreisgemeinde fand schließlich im September 2021 in Geltendorf statt. Inzwischen ist man laut einer Pressemitteilung der Energieagentur bei 18 Infoabenden angekommen. Drei weitere werden aller Voraussicht nach noch folgen – in Landsberg, Rott und am Ammersee.

Als Nächstes soll das Thema Wärme im Fokus stehen

Von einer anfangs rein auf Information ausgelegten Kampagne entwickelte sich das Format aufgrund der Energiepreisproblematik im vergangenen Jahr hin zu einem Ersatz für eine erste Fachberatung zum energetischen Zustand einzelner Immobilien. Interessierte stellten alle Fragen, die sie rund um ihr Haus drückten, und die Experten der Lena antworteten und halfen gerne. Ehrenamtliche der Energieagentur haben laut der Pressemeldung über 600 Stunden in die Kampagne gesteckt.

Am Dienstag, 7. Februar, wird die Solarkampagne mit einer Infoveranstaltung im Sitzungssaal des Landratsamts abgeschlossen. Los geht es ab 19.30 Uhr. Die Ehrenamtlichen der Lena wollen im Anschluss ein weiteres Infoformat zur Energieproblematik im Landkreis auf die Beine stellen – dabei soll es um das Thema Wärme gehen. (AZ)

