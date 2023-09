Soziales, Kultur und Bildung: Das macht der Bezirk Oberbayern

Am 8. Oktober wird neben dem Landtag auch der Bezirkstag neu gewählt. Die nicht ganz so bekannte staatliche Ebene betreibt vor allem Kliniken und Schulen.

Weiß und blau sind am 8. Oktober die vier Stimmzettel, die alle Wahlberechtigten erhalten. Die verschiedenen Farben sollen bei der Wahl freilich nicht die bayerischen Landesfarben darstellen. Die weißen Stimmzettel sind für die Landtagswahl gedacht und die blauen für die Bezirkswahl, bei der bestimmt wird, wie die politische Verantwortung im Bezirk Oberbayern an die Parteien und deren Kandidaten verteilt wird. Und diese Verantwortung ist gar nicht so klein. Immerhin rund 2,5 Milliarden Euro umfasst der Haushalt des Bezirks in diesem Jahr.

Die Bezirkswahl funktioniert im Prinzip genauso wie die Landtagswahl. Der wesentliche Unterschied ist aber, dass es im Bezirk (er zählt wie Gemeinden und Landkreise zu den drei kommunalen Ebenen in Bayern) keine Fünf-Prozent-Hürde gibt. So ist die Zusammensetzung des oberbayerischen Bezirkstags noch etwas bunter als die des Landtags: Die derzeit 82 Mitglieder des Gremiums verteilen sich auf zehn Parteien: CSU (26 Sitze), Grüne (18), Freie Wähler (10), SPD (8), AfD (6), FDP (5), Die Linke und Bayernpartei (je 3), ÖDP (2) und die Tierschutzpartei (1). Zwei Bezirkstagsmitglieder kommen aktuell aus dem Landkreis Landsberg: Josef Loy (CSU) aus Eresing und Maria Mayr (Die Linke) aus Geltendorf.

Über 90 Prozent des Geldes fließt beim Bezirk Oberbayern in den sozialen Bereich

Was die Aufgaben der bayerischen Bezirke sind, wird mit Blick auf den Haushalt schnell klar: Von dem Haushaltsvolumen von 2,5 Milliarden Euro fließen 2,27 Milliarden in den sozialen Bereich, mithin 94 Prozent. Die größte Einrichtung sind dabei die Kliniken des Bezirks Oberbayern (kbo), ein Verbund von Kliniken und ambulanten Einrichtungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Neurologie und Sozialpädiatrie mit 8100 Beschäftigten und jährlich 130.000 Patienten. Daneben betreibt der Bezirk mehrere Förderschulen und heilpädagogische Einrichtungen.

Landsbergs Stadtheimatpfleger Dr. Stefan Paulus referierte vor politischen Vertretern von Bezirk, Städten und Gemeinden über das Bayertor.

Ein weiterer Tätigkeitsbereich ist Kultur und Bildung: Im westlichen Oberbayern weithin bekannt ist das Freilichtmuseum auf der Glentleiten, eine Bezirkseinrichtung in Landsberg ist das Agrarbildungszentrum. Engagiert ist der Bezirk auch im Bereich Pflege, indem inzwischen in fast allen oberbayerischen Landkreisen, die von Bezirksrat Josef Loy vor der vergangenen Bezirkswahl angekündigten Pflegestützpunkte errichtet worden sind. Mit jährlich rund 2,5 Millionen Euro fördert der Bezirk Denkmäler. Bei einer geführten Bus-Exkursion verschafften sich politische Vertreter von Bezirk, Städten und Gemeinden am Dienstag einen Eindruck über Baudenkmäler, deren Sanierung der Bezirk in den vergangenen Jahren im Landkreis Landsberg gefördert hat. Darunter das Bayertor in Landsberg, das Rochlhaus in Thaining und der Schacky-Park in Dießen.

Der neu gewählte Bezirkstag wird zunächst auch einen neuen Bezirkstagspräsidenten wählen. Denn anders als Bürgermeister und Landräte werden die Chefs der Bezirke nicht direkt, sondern aus dem Gremium heraus bestimmt. Josef Mederer (CSU) aus Schwabhausen bei Dachau, der seit 15 Jahren Bezirkstagspräsident ist, wird nicht mehr kandidieren.

Josef Loy gehört dem Bezirkstag seit 2003 an. Er beendet nun aber mit 69 Jahren seine Tätigkeit in dem Gremium, wo er seit 15 Jahren Vorsitzender der CSU-Fraktion ist, die zusammen mit Freien Wählern und SPD die Gestaltungsmehrheit bildet. Die Aufgaben des Bezirks Oberbayern seien in dieser Zeit immer weiter gewachsen. Zum einen wegen des Bevölkerungswachstums, aber auch durch zunehmend individualisierte Leistungen für die Menschen, die Hilfe benötigen, erklärt Loy.

So vergrößerte sich das Haushaltsvolumen in den vergangenen fünf Jahren um fast 40 Prozent. Sorge bereitet dem scheidenden Bezirksrat die Aussicht auf eine wirtschaftliche Flaute: „Das wirkt sich dann auf die Steuereinnahmen aus und die Frage, wie finanzieren wir den Bezirk“, erklärt Loy. Die wichtigste Einnahme des Bezirks ist die von den Landkreisen und kreisfreien Städten zu zahlende Bezirksumlage. Und die Landkreise finanzieren sich wiederum größtenteils durch die Kreisumlage, über die ein Teil der Finanzkraft der Städte und Gemeinden (Grundsteuer, Gewerbesteuer und Einkommensteueranteil) abgeschöpft wird.

14 Personen bewerben sich um das Direktmandat für den Bezirkstag

In die Fußstapfen Loys will als Direktkandidat der CSU im Stimmkreis Landsberg-Fürstenfeldbruck/West Landrat Thomas Eichinger treten. Die weiteren Direktkandidaten sind Lysander Loosen (Grüne), Student aus Fürstenfeldbruck; Susanne Droth (Freie Wähler), Gastronomin aus Fürstenfeldbruck; Thomas Musil (AfD), Elektrotechniker aus Penzing; Tina Jäger (SPD), Mobilitätsberaterin aus Fürstenfeldbruck; Peter Münster (FDP), Bürgermeister aus Eichenau; Martin Neuner (Die Linke), Softwareentwickler aus Farchant; Michael Hofmann (Bayernpartei), Kaufmann aus Dießen; Max Keil (ÖDP), Landwirtschaftsmeister aus Puchheim; Michael Lutzeier (Die Partei), Musiker aus Dießen; Nathalie Eder-John (Tierschutzpartei), Fremdsprachenkorrespondentin aus Pürgen; Beata Misiewicz (V-Partei3), Unternehmerin aus Kaufering; Stefan Charrois (Die Basis), Heilpädagoge aus Landsberg, und Christoph Klein (Volt), Selbstständiger aus Eresing. Die Geltendorfer Linken-Bezirksrätin Maria Mayr tritt als Direktkandidatin in München an.