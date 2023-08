Sportabzeichen: Auszeichnung für fleißige Schulen aus dem Landkreis

Sportliche Betätigung ist wichtig. Deswegen ehrt der Landrat drei Schulen, die die meisten Spotabzeichen abgelegt haben.

Landrat Thomas Eichinger, begleitet von Gudrun Braml, Sportabzeichenreferentin des BLSV-Kreises Landsberg, sowie dem Sportreferenten Rainer Mahl und Sportsachbearbeiter Marius Weber, haben sich kürzlich auf den Weg gemacht, um drei Schulen im Landkreis zu ehren, die sich durch ihre außerordentlichen Leistungen bei der Ablegung des Sportabzeichens hervorgetan haben.

Die Grundschule Kaufering erreichte im Jahr 2022 beeindruckende 151 Sportabzeichen. Den zweiten Platz belegte die Grundschule Scheuring-Prittriching mit 87 abgelegten Abzeichen, die Realschule Kaufering erreichte den dritten Platz mit 34 Abzeichen, heißt es in einer Pressemeldung des Landratsamts. Die engagierten Schülerinnen und Schüler wurden für ihre Erfolge mit einer Trophäe und einem Ball belohnt, zudem erhielten sie einen großzügigen Zuschuss, der wiederum von der Sparkasse Landsberg-Dießen zur Verfügung gestellt wurde.

Schülerinnen und Schüler beeindrucken mit Tanz- und Akrobatikeinlagen

Bevor die Ehrungen stattfanden beeindruckten die Schülerinnen und Schüler ihre Gäste mit mitreißenden Tanz- und Akrobatikeinlagen. Landrat Eichinger betonte während der Ehrung das außerordentliche Engagement und den Enthusiasmus der jungen Sportlerinnen und Sportler für den Sport und betonte die hohe Bedeutung der sportlichen Betätigung im Landkreis. Auch Gudrun Braml, stellvertretend für den Bayerischen Landessportverband (BLSV), zeigte sich erfreut über die beeindruckende Anzahl an Jugendlichen, die erfolgreich das Sportabzeichen abgelegt haben. Sie äußerte ihre Hoffnung, dass im kommenden Jahr noch mehr Schulen an der Aktion teilnehmen werden.

Wer das Sportabzeichen des BLSV ablegen möchte, für den besteht die Möglichkeit eines Trainings jeden Montag von 18 bis 19.30 Uhr am Schulzentrum in der Platanenstraße in Landsberg. Weitere Informationen dazu unter https://www.blsv.de/startseite/ueber-uns/bezirk-oberbayern/sportkreise-obb/ (AZ)

