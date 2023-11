Sportwagen kollidiert mit Brückengeländer bei Windach

Vier Unfälle mit hohem Sachschaden im Landkreis Landsberg. Ein Fahrer bei Igling hatte über zwei Promille im Blut. Ein auf der Fahrbahn liegender Stuhl führt zu einem weiteren Unfall.

Gleich zu vier Unfällen musste die Polizei am Wochenende. Am Sonntag gegen 2.20 Uhr morgens ging bei der Polizeiinspektion Landsberg die Mitteilung über einen Verkehrsunfall ein. Vor Ort konnte der 45-jährige Unfallverursacher angetroffen werden, welcher mit seinem Pkw in einen geparkten Pkw gefahren war. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab über zwei Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren und der Entzug seiner Fahrerlaubnis. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 35.000 Euro, glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Unfallfahrer wurde nach durchgeführter Blutentnahme im Krankenhaus entlassen.

Bereits am Samstag gegen 21. 25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Stadtwaldstraße in Landsberg. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer verlor auf regennasser Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet dadurch ins Schleudern. Anschließend stieß der Pkw gegen einen Baum, neben der Fahrbahn. Durch den Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.

Stuhl liegt mitten auf der Fahrbahn der B17

Ebenfallls am Samstag um 18.10 Uhr teilte ein 37-jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Landkreis Weilheim-Schongau, einen Verkehrsunfall mit. Der Mann befuhr die B17 von Schongau in Fahrtrichtung Landsberg als vor ihm plötzlich ein Stuhl auf der Fahrbahn auftauchte. Der Pkw-Lenker konnte den Unfall nicht verhindern und kollidierte mit dem Stuhl. An dem Pkw entstand ein Schaden von rund. 2000 Euro. Der Stuhl wurde durch den Zusammenstoß auf die Gegenfahrbahn geschleudert, auf der es zu keinen weiteren Unfällen kam. Wer die Ladung verloren hat, ist nicht bekannt. Daher werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0 melden.

In den Morgenstunden des Samstags ereignete sich ein Verkehrsunfall bei Windach. Ein 25-jähriger Sportwagenfahrer aus dem Landkreis Landsberg verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Brückengeländer der Überführung der A 96. An dem Sportwagen entstand ein erheblicher Sachschaden von 30.000 Euro. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. (AZ)