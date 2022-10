St. Ottilien: 87-jähriger Autofahrer fährt gegen Wand

Ein 87 Jahre alter Autofahrer fährt in St. Ottilien aus bislang unbekannten Gründen gegen eine Wand. Seine Ehefrau und er kommen ins Krankenhaus.

Am Samstag, 15. Oktober, hat ein 87-jähriger Mann aus Augsburg am Parkplatz des Hofladens in St. Ottilien einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er an der Ausfahrt des Parkplatzes aus bislang nicht bekannten Gründen geradeaus weiter und prallte dann gegen die gegenüber stehende Mauer. Eigentlich wollte er nach links abbiegen.

Durch den Unfall wurden der 87-Jährige und seine Frau, die Beifahrerin war, verletzt. Beide kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. An der Mauer entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Der Wagen des Ehepaars hat Totalschaden. (AZ)