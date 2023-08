Landkreis Landsberg

vor 49 Min.

Staatsanwalt: „Im Erwachsenenstrafrecht hätte das fünf Jahre gegeben“

Plus Wegen schwerer räuberischer Erpressung müssen sich vier junge Männer aus der Region vor dem Amtsgericht Augsburg verantworten. Drei der Männer zeigen zum Schluss Reue.

Von Lisa Gilz Artikel anhören Shape

Vermummt und bewaffnet soll eine Gruppe aus knapp 15 Jugendlichen drei weitere Jugendliche in Kaufering auf einem eingezäunten Spielplatz umzingelt, bedroht und Geld erpresst haben. Vor Gericht stehen nun vier junge Männer aus der Region, die maßgeblich an der Tat beteiligt sein sollen.

Es ist eine lange Anklageschrift, die der Staatsanwalt am Augsburger Amtsgerichts verliest. Die vier Angeklagten sind aus der Region und zwischen 2000 und 2003 geboren. Die Anklage lautet für alle schwere räuberische Erpressung. Drei der vier Männer werden zudem für einzelne Straftaten angeklagt. Darunter der Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln, der Besitz einer Waffe und Sachbeschädigung eines Wahlplakats. Die Strafverteidiger fragen nach einem Rechtsgespräch, auf dass sich der Staatsanwalt einlässt. Mit einem Ergebnis: Das Urteil kann in drei Fällen auf eine Bewährungsstrafe herabgesetzt werden, sofern die Angeklagten ein vollumfängliches Geständnis ablegen. Weitere Verfahren am Amtsgericht Landsberg sollen eingestellt werden. Für alle drei Mandaten legen ihre Anwälte ein Geständnis ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen