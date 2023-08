Stadtradeln 2023: Landkreis Landsberg zieht eine positive Bilanz

Knapp 4500 Teilnehmer im Kreis Landsberg kommen auf eine beeindruckende Kilometerzahl. Die IWL Werkstätten dürfen sich über eine Spende freuen.

Der Stadtradeln-Aktionszeitraum im Landkreis Landsberg ist offiziell vorbei. Vom 18. Juni bis einschließlich 8. Juli waren alle Interessierten im Landkreis aufgerufen, so viele Alltagswege wie möglich mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückzulegen und somit CO₂-freie Kilometer zu sammeln.

Egal, ob zur Schule, zur Arbeit oder zum nächsten Supermarkt – Radeln stand drei Wochen lang im Landkreis Landsberg laut einer Pressemitteilung an erster Stelle und dies zeigt auch das Ergebnis: 4448 aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Landkreis Landsberg haben sich demnach in 203 Teams zusammengefunden und legten 935.382 CO₂-freie Kilometer auf dem Rad zurück. Somit konnten 152 Tonnen CO₂ in der Atmosphäre vermieden werden.

Auch für den guten Zweck wird im Kreis Landsberg geradelt

Radeln für die Gesundheit, für das Klima und für den guten Zweck – nach diesem Motto fand auch die diesjährige Stadtradeln-Aktion im Landkreis Landsberg statt. Denn das Stadtradeln im Landkreis ist der Pressemeldung zufolge auch mit einer großen Spendenaktion verbunden: Mit einem Spendenziel von 5000 Euro spendet das Edeka-Logistikzentrum in Landsberg einen Cent pro geradeltem Kilometer des Stadtradeln-Zeitraumes an eine soziale Initiative im Landkreis. Wie auch die Jahre zuvor haben alle Radelnde fleißig CO₂-freie Kilometer auf dem Fahrrad gesammelt, somit wurde die zuvor festgelegte Kilometerzahl erreicht.

Als Spendenbegünstigte in diesem Jahr wurden die IWL Werkstätten und Förderstätten für Menschen mit Behinderung ausgesucht, die mit dem Spendenerlös eine Radl-Rikscha anschaffen möchten. Unter www.stadtradeln.de/landkreis-landsberg wird in Kürze die Auswertung der Ergebnisse veröffentlicht. Die Gewinner der diesjährigen Stadtradeln-Aktion werden von der Fachstelle Klimaschutz der Kreisverwaltung Landsberg informiert. (AZ)

