Stadtradeln: Die Gewinnerinnen und Gewinner werden prämiert

Heuer waren 4486 Radelnde aus dem Landkreis Landsberg bei der Aktion dabei. Erstmals gab es eine Aktion für Kindergärten.

Von Mitte Juni bis Anfang Juli fand heuer das Stadtradeln im Landkreis Landsberg statt. Bereits zum zehnten Mal nahm der Landkreis mit seinen 31 Kommunen an der Aktion teil. 4486 aktive Radelnde sammelten in diesen drei Wochen über 935.000 CO₂-freie Kilometer auf dem Fahrrad. Die aktivsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden jetzt in verschiedenen Kategorien prämiert. Darunter auch die aktivsten Schulklassen, die beste Schule und die Sieger der erstmals durchgeführten Kindergarten-Plakatstempelaktion.

Auch die Kindergärten hatten die Chance, Preise zu gewinnen. Zum ersten Mal wurde eine Plakat-Stempelaktion für Kindergärten im Zuge des Stadtradelns durchgeführt: Egal ob mit dem Fahrrad, mit dem Roller oder zu Fuß, sobald ein Kind auf CO₂-freien Weg den Kindergarten besuchte, konnte ein Stempel auf einem Plakat gesetzt werden. Die Kindergärten hatten daraufhin die Möglichkeit das gestempelte Plakat an das Landratsamt zu schicken. Dadurch nahmen sie automatisch an dem Gewinnspiel teil. Insgesamt 27 Kindergärten beteiligten sich daran, die drei Gewinner-Kindergärten wurden per Losverfahren ausgewählt und jeweils mit einem Preisgeld belohnt.

Die Erwachsenen aus dem Landkreis Landsberg werden im mehreren Kategorien geehrt

Die fünf aktivsten Schulklassen waren die Klasse 6a der JBB Fuchstal (6943 Kilometer), die Klasse 9c der JWR Landsberg (6128), die Klasse 9c der RS Kaufering (5682), die Klasse 7a der JWR Landsberg (5566) und die Klasse 9a der JWR Landsberg (5500). Aktivste Schule war die Grundschule Kaufering. Auch die Erwachsenen wurden für ihr Engagement während des Aktionszeitraums belohnt. Feierlich geehrt wurden die Gewinnerinnen und Gewinner in folgenden Kategorien: Einzelradler Damen und Herren (Melanie van Driel 1933,7 Kilometer und Matthias Amthor 2636 Kilometer), aktivste Teams (Die Wiesbachfreunde 43.398 Kilometer, Radfahrverein Igling 94 Teilnehmende, Radltreff Walleshausen 687 Kilometer pro Teilnehmenden), aktivste Sport- und Schützenvereine (VfL Denklingen) und aktivste Kommunen (Unterdießen). Durch Unterstützung der Sparkasse Landsberg-Dießen, der AOK Bayern, Fahrbar Bikes, Hardys Fitness, Radsport Preiss und Sport 2000 Landsberg wurden die Gewinnerinnen und Gewinner mit Geld- und Sachpreisen ausgezeichnet.

Bei der Stadtradeln-Preisverleihung fand neben der Ehrung der radelaktivsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch die offizielle Zertifikatsübergabe durch das Logistikzentrum Edeka statt. Zusammen mit der stellvertretenden Landrätin Frau Margit Horner-Spindler (links) überreichte EDEKA Projektmanagerin Barbara Veit (Zweite von links) den Symbolscheck an die Vertreter der IWL-Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Foto: Julian Leitenstorfer/Landratsamt

Bereits im vierten Jahr in Folge wurde das Stadtradelen im Landkreis von einer Spendenaktion durch das Edeka Logistikzentrum Landsberg begleitet. Seit 2020 spendet Edeka einen Cent pro Kilometer an eine soziale Initiative im Landkreis. Mit einem Spendenziel von 5000 Euro konnten sich in diesem Jahr die IWL-Werkstätten für Menschen mit Behinderung über eine finanzielle Unterstützung freuen und mit dem gespendeten Geld eine Radl-Rikscha für CO₂-freie Wege anschaffen. (AZ)

