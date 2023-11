Stadtradeln: Kreis Landsberg ist radelaktivster Landkreis in Bayern

Der Landkreis Landsberg glänzt im Rahmen der diesjährigen Stadtradeln-Kampagne. Auch die Gemeinde Unterdießen steht in einer Kategorie ganz oben.

Die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern e.V. (AGFK Bayern) und das bayerische Verkehrsministerium haben den Landkreis Landsberg und die Gemeinde Unterdießen für ihre Leistungen bei der diesjährigen Stadtradeln-Kampagne prämiert. Die Auszeichnungsveranstaltung fand laut einer Pressemitteilung im Deutschen-Bahn-Museum in Nürnberg statt.

Vom 18. Juni bis einschließlich 8. Juli fand im Landkreis Landsberg die internationale Klimabündnis-Aktion Stadtradeln statt. Bereits zum zehnten Mal sammelten zahlreiche Radlerinnen und Radler im Kreis Landsberg und in den 31 Landkreiskommunen viele CO₂-freie Kilometer auf dem Fahrrad. Das große Radl-Engagement im Landkreis zeigte sich in der Teilnehmerzahl und in der geradelten Kilometerleistung: Mit 4486 aktiven Radelnden konnten in drei Wochen über 935.000 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt und somit bis dahin die beste Stadtradeln-Leistung im Landkreis Landsberg erzielt werden.

Unterdießen schafft geradelte 31 Kilometer pro Einwohner

Jährlich werden durch die AGFK Bayern und durch das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr die erfolgreichsten Kommunen und Schulen aus Bayern nach Nürnberg eingeladen, damit diese für ihre jeweiligen Radl-Leistungen im Stadtradeln und Schulradeln ausgezeichnet werden.

Auch Otto Fischer (Zweiter von rechts) nahm als Unterdießens Stadtradel-Koordinator eine Urkunde entgegen. Foto: AGFK Bayern/Daniel Karmann

Auch der Landkreis Landsberg und die Gemeinde Unterdießen wurden im Zuge der Prämierungsveranstaltung in Nürnberg ausgezeichnet: Die Gemeinde Unterdießen erreichte laut der Pressemitteilung den ersten Platz in der Kategorie „radelaktivste Kommune in Bayern“ mit 31,18 geradelten Kilometern pro Einwohner. Der Landkreis Landsberg wurde mit 7,62 geradelten Kilometern pro Einwohner als „radelaktivster Landkreis in Bayern“ mit dem ersten Platz geehrt. Der Landkreis Landsberg, vertreten durch die Fachstelle Klimaschutzmanagement im Landkreis, nahm die Urkunde für den radelaktivsten Landkreis in Bayern entgegen. (AZ)

