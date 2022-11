Stadtradeln: Unterdießen ist die beste Gemeinde in Bayern

Große Auszeichnung für die Gemeinde Unterdießen: Wie viele Kilometer die Bürgerinnen und Bürger radeln.

Bei der Stadtradeln-Preisverleihung durch die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommune in Bayern (AGFK) im Deutsche-Bahn-Museum in Nürnberg ist unter anderem die Gemeinde Unterdießen als Sieger in der Kategorie fahrradaktivste Kommune in Bayern prämiert worden.

Radeln für ein gutes Klima – unter diesem Motto fand die internationale Klima-Bündnis-Aktion Stadtradeln im Jahr 2022 zum neunten Mal im Landkreis Landsberg mit allen 31 Kommunen statt. Durch das große Engagement in den Gemeinden des Landkreises, vor allem durch die kommunalen Koordinatoren, konnte auch in diesem Jahr ein Rekordergebnis im Landkreis erzielt werden, teilt das Landratsamt mit. Über 750.000 Kilometer wurden während des dreiwöchigen Aktionszeitraums von 3262 aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern erradelt.

Unterdießen radelt fast 58.000 Kilometer

Die Gemeinde Unterdießen, die bereits im Vorfeld vom Landratsamt prämiert wurde, konnte sich nicht nur landkreisweit, sondern auch in Bayern als die „fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometer pro Einwohnerin und Einwohner“ durchsetzen und wurde bei der Preisverleihung in Nürnberg durch die AGFK Bayern ausgezeichnet. Insgesamt 57.962 geradelte Kilometer, das entspricht 39,65 Kilometer pro Einwohnerin und Einwohner, kamen durch das Engagement der Gemeinde und ihrer Bürgerinnen und Bürger zusammen und vermieden somit 8926 Kilogramm CO 2 . Feierlich wurde Bürgermeister Alexander Enthofer und Stadtradel-Koordinator Otto Fischer zu dieser tollen Leistung gratuliert und die Siegerurkunde in Nürnberg überreicht. (AZ)

