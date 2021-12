Starke Schneefälle im Landkreis Landsberg und Chaos auf den Straßen

Autofahrer werden auf eine Geduldsprobe gestellt. Im Landkreis Landsberg geht es nach starken Schneefällen auf den Straßen nur langsam voran. Es gibt einige Rutschpartien.

Starke Schneefälle haben im Landkreis Landsberg am Mittwochmittag zum Teil für Chaos auf den Straßen gesorgt. Einige Verkehrsteilnehmer landeten mit ihren Fahrzeugen im Graben oder blieben stecken. Bis etwa 12 Uhr registrierte die Polizei im gesamten Landkreis drei witterungsbedingte Unfälle.

In der Dießener Hofmark ging es auf schneeglatter Fahrbahn zum Teil kaum mehr vorwärts und auch auf vielen Kreis- und Staatsstraßen ging es nur im Schneckentempo voran. Zum Teil waren die Fahrbahnen so spiegelglatt, dass Autos in Graben rutschten. Zum Beispiel war das in der Lachener Straße in Dießen der Fall, wo ein Autofahrer von der Straße abkam. Bei Greifenberg ereigneten sich nach Angaben von LT-Lesern auch zwei Unfälle an der Autobahn-Anschlussstelle. Die Winterdienste sind im Dauereinsatz.