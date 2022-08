Streit auf der B17: Ein Faustschlag mit fatalen Folgen

Plus Ein Autofahrer wird auf der B17 bei Landsberg brutal niedergeschlagen. Der Angeklagte und seine Mitfahrerin müssen sich nun wegen einer Reihe von Delikten vor dem Amtsgericht verantworten.

Gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung, fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs, Sachbeschädigung, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Es ist eine ganze Reihe an Delikten, für die sich die Angeklagten aus dem Landkreis Landsberg, ein 47-jähriger arbeitsloser Industriemechaniker und eine in der Ausbildung zur Industriekauffrau befindliche 21-Jährige vor dem Landsberger Amtsgericht verantworten müssen.