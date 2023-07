Streit in Diskothek: War ein Messer im Spiel?

Bei Igling geraten zwei junge Männer in Streit. Ein Dritter soll mit einem Messer gedroht haben. In Dießen gibt es eine handfeste Auseinandersetzung.

Streitigkeiten unter Jugendlichen haben am Freitagabend und Samstagmorgen die Polizei in Landsberg und Dießen beschäftigt. In einer Diskothek in Igling soll dabei auch mit einem Messer gedroht worden sein.

Nach Angaben der Polizei gerieten mehrere Personen am Samstag um 1 Uhr in einer Diskothek bei Igling in Streit. Anfänglich wurde ein 19-jähriger aus Bad Wörishofen von einem 18-jährigen aus Landsberg wegen einer zurückliegenden „Vorgeschichte“ beleidigt. Laut dem Geschädigten wurde er von einer weiteren Person mit einem Messer bedroht. Er zeigte den Security-Mitarbeitern und der Polizei wenig später jedoch zwei „falsche“ Personen. Erst bei der dritten Person, einem 19-jährigen aus Kaufering war er sich zu 100 Prozent sicher, dass er von diesem mit einem Messer bedroht wurde.

Allerdings, so die Polizei, konnte bei keinem der vom Geschädigten gezeigten Personen ein Messer aufgefunden werden. Neben Strafanzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung gegen den Landsberger und Kauferinger wird gegen den Geschädigten ebenfalls ein Strafverfahren wegen falscher Verdächtigung geführt, nachdem er die beiden Anderen der „Bedrohung mit dem Messer“ bezichtigte.

Zwei Mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Am Freitag kam es gegen 19.45 Uhr im Ahornweg in Dießen zu einem Streit zwischen zwei Jugendlichen, bei dem schließlich ein 15-Jähriger dem 16-jährigen Geschädigten zweimal mit der Faust ins Gesicht schlug. Dieser zog sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine Gehirnerschütterung zu und leidet unter Erinnerungslücken. Zeugen, die den Streit beobachtet haben und weitere Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110 zu melden.

Lesen Sie dazu auch