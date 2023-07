Streit in Pürgen: Aggressiver Mann wird von der Polizei gefesselt

Beim Dorffest in Pürgen muss die Polizei bei einem Streit einschreiten. In Kaltenberg zeigt ein junger Mann den "Hitler-Gruß".

Am Abend und in der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte es die Landsberger Polizei in Pürgen und Kaltenberg mit zwei Männern zu tun, die durch ihr mitunter aggressives Verhalten auffielen.

Kurz nach Mitternacht gerieten beim Dorffest in Pürgen ein 37-jähriger Einheimischer und ein 49-jähriger aus dem Raum Marktoberdorf verbal in Streit. Der Mann aus dem Ostallgäu beleidigte und bedrohte den Pürgener, der daraufhin die Polizei rief. Als die Polizei vor Ort war, ging der 49-Jährige aggressiv in Richtung des 37-Jährigen und ließ sich nicht beruhigen. Da der Mann immer noch aggressiver wurde, wurde er mit Pfefferspray angesprüht, musste dann niedergerungen und anschließend gefesselt werden, meldet die Polizei.

Junger Mann zeigt den "Hitler-Gruß" und skandiert "Heil Hitler"

Der zweite Vorfall ereignete sich am späten Samstagabend auf dem Gelände der Kaltenberger Ritterspiele. Nachdem dort ein 24-Jähriger aus dem Raum Passau durch Security-Mitarbeiter vom Festgelände verwiesen wurde, skandierte er am Eingangsbereich lautstark „Heil-Hitler“ und zeigte deutlich den „Hitler-Gruß“. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren, teilt die Polizei mit. (AZ)

