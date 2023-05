Stromausfall in mehreren Gemeinden im Landkreis Landsberg

Einen längeren Stromausfall gibt es in mehreren Kommunen. Betroffen sind laut Störungsseite im Internet unter anderem Kaufering und Teile von Weil und Penzing.

In mehreren Gemeinden im nördlichen Landkreis Landsberg ist am Dienstagnachmittag der Strom für längere Zeit ausgefallen. Ursache dafür war laut LEW ein technischer Defekt in einer Ortsnetzstation zwischen Weil und Schwabhausen gegen 12.50 Uhr. Wie der Stromversorger LEW auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, konnten ab 14 Uhr die betroffenen Haushalte schrittweise wieder zugeschaltet werden. Bis 14.30 Uhr sei der Ausfall durch Umschaltungen im Netz weitgehend behoben wurden und bis 15 Uhr konnten demnach alle Haushalte wieder mit Strom versorgt werden. Ingo Butters, Pressesprecher der Lechwerke, informiert, dass der Osten von Kaufering, Epfenhausen, Weil, Schwabhausen, Geretshausen und Teile von Untermühlhausen und Walleshausen betroffen waren.