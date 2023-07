Stromausfall in Schwifting und angrenzenden Gemeinden

Anwohner klagen über Stromausfälle im Landkreis. LEW nennt die Gründe.

In der Nacht auf Freitag, gegen halb eins, kam es an zwei Kabeln der Mittelspannung im Landkreis Landsberg zu technischen Defekten. Der Defekt an dem einen Kabel trat im Westen von Schwifting auf. Der andere Defekt an einem Kabel im Süden von Pürgen, wie die LEW auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. Dass es zeitgleich oder kurz hintereinander zu technischen Defekten an angrenzenden Stromkabeln kommt, liege demnach in der Regel an sogenannten Folgefehlern. Diese entstehen durch Spannungsveränderungen, die bei einem Kabeldefekt auftreten und dann einen zweiten Defekt auslösen können.

Die Stromversorgung in Pürgen, Penzing und Schwifting ist wieder gewährleistet

Die Defekte führten zu einem Stromausfall, der Pürgen, Schwifting sowie Haushalte im Süden von Penzing betraf. Der Bereitschaftsdienst von LEW Verteilnetz begann daraufhin gemeinsam mit den diensthabenden Ingenieuren der Netzleitstelle damit, die Stromversorgung durch Umschaltungen auf andere Leitungen schrittweise wiederherzustellen. Die ersten Haushalte waren gegen 2 Uhr wieder am Netz, bis 5 Uhr hatten die meisten betroffenen Anschlüsse Strom. Die letzten Haushalte wurden in Schwifting gegen 6 Uhr wieder versorgt.

Das defekte Kabel in Pürgen wird voraussichtlich ausgewechselt. In Schwifting wird noch entschieden, ob es repariert werden kann oder ebenfalls ausgewechselt werden muss. Die Stromversorgung ist weiterhin über andere Leitungen gewährleistet. (pov)