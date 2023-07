Sturm: Umgestürzte Bäume und fliegende Schirme im Landkreis Landsberg

Zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr auch in der ganzen Region. Bislang meldet die Polizei Landsberg keine verletzten Personen.

Umgestürzte Bäume, gesperrte Straßen und fliegende Schirme: Starke Unwetter zogen gestern Abend, wie durch Wetterdienste bereits vorhergesagt, über Oberbayern hinweg. Im Landkreis Landsberg war die A96 gesperrt. Zahlreiche Bäume wurden entwurzelt und die Feuerwehren im Landkreis waren im Dauereinsatz.

Auf dem Starnberger See vom Unwetter überrascht

Im Zeitraum zwischen 23.20 Uhr und 8.15 Uhr registrierte die Ingolstädter Einsatzzentrale 346 unwetterbedingte Einsätze. Hauptsächlich handelte es sich dabei um umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste, die teilweise Fahrbahnen blockierten und geparkte Fahrzeuge beschädigten. Im Landkreis Landsberg wurden bisher keine verletzten Personen gemeldet. In Olching wurde ein Mann schwer verletzt. . Der 60-Jährige und eine 57-jährige Frau schliefen gegen Mitternacht in einem Wohnwagen, der von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. Während die Frau sich selbst befreien konnte, wurde der Mann eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Auf dem Starnberger See wurde ein 80-Jähriger mit seinem Boot vom Unwetter überrascht. Er konnte sich zwar auf eine Sandbank mitten im See retten, musste aber durch die Wasserwacht wieder zurück an Land gebracht werden.

An der St-Laurent-du-Var-Promenade ist ein großer Baum in Landsberg umgestürzt. Foto: Frauke Vangierdegom

Im Landkreis Landsberg kam es zeitweise zu Stromausfällen und die Züge konnten wegen der gesperrter Strecken teilweise oder nur verspätet fahren. Allein die Feuerwehr Dießen meldete bislang mehr als 20 unwetterbedingte Einsätze.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen auf den Autobahnen

Wie bereits vorab berichtet kam es in der Nacht auf den heutigen Mittwoch, 12. Juli im Zuständigkeitsbereich der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck, insbesondere auf den Autobahnen A8, 96 und 99 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Ein Gewitter entlädt sich mit Blitz und Donner hinter der Kulisse des Kloster Andechs auf dem Heiligen Berg. Foto: Peter Kneffel

Der Tunnel Eching musste in Fahrtrichtung Lindau im Zuge von Aufräumarbeiten für rund eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu einem Rückstau, jedoch zu keinen weiteren Verkehrsgefahren. Auf der Fahrbahn befindliche Äste konnten unter Zuhilfenahme des Technischen Hilfswerks entfernt werden. Auf allen drei Autobahnen waren einzelne Fahrstreifen aufgrund umher liegender Äste oder sonstiger Gegenstände kurzzeitig nicht mehr befahrbar. Durch den dauerhaften Einsatz von Feuerwehr, Autobahnmeisterei und Polizei konnten sämtliche Verkehrsstörungen beseitigt werden. Glücklicherweise kam es zu keinen schwerwiegenden Verkehrsunfällen.

Auch die LEW war in der Nacht im Dauereinsatz

In Folge der Unwetterfront, die in der Nacht auf Mittwoch über die Region gezogen ist, kam es im gesamten Netzgebiet von LEW Verteilnetz (LVN) zu Stromausfällen. Schwerpunkte lagen im westlichen und südlichen Netzgebiet, im Raum westlich und nördlich von Augsburg sowie im Bereich Landsberg. Einsatzkräfte von LVN sind bereits die ganze Nacht hindurch vor Ort im Einsatz, um gemeinsam mit den Ingenieuren in der zentralen Netzleitstelle von LVN durch Umschaltungen auf andere Leitungen die Stromversorgung für möglichst viele Haushalte schnellstmöglich wiederherzustellen, so eine Pressemitteilung. Die meisten der betroffenen Haushalte konnten so im Laufe der Nacht wieder mit Strom versorgt werden. Aktuell sind noch rund 90 Ortsnetzstationen noch nicht wieder am Netz, über die schätzungsweise rund 3.200 Haushalte versorgt werden. Derzeit laufen jetzt die Reparaturarbeiten an den von dem Unwetter beschädigten Leitungen und Masten. Schäden sind beispielsweise durch Bäume oder Äste entstanden, die von dem Sturm in die Leitung geweht wurden. Aktuell sind etwa 100 Einsatzkräfte vor Ort. Netzkunden können noch bestehende Störungen über die kostenlose Störungshotline 0800 5396380 melden.