Sturm und Schnee: Mann fährt bei Landsberg gegen umgestürzten Baum

Von Sonntag auf Montag fegt Sturmtief "Roxana" über den Landkreis hinweg. Bei Landsberg kollidiert ein Autofahrer mit einem umgestürzten Baum.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist Sturmtief "Roxana" über den Landkreis Landsberg hinweggefegt. Teils heftige Sturmböen und Schneefall sorgten für gefährliche Bedingungen auf den Straßen. Die Polizei meldet zwei Unfälle.

In der Nacht von Sonntag auf Montag fuhr demnach um 2.33 Uhr ein 54-jähriger Autoahrer aus dem nördlichen Landkreis von Landsberg in Richtung Igling-Holzhausen. Auf Höhe des Stoffersberges kollidierte er mit einem durch den Sturm umgeworfenen Baum. Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Autofahrer muss auf B17 bei Unterdießen Lkw ausweichen

Am frühen Montagmorgen kam gegen 5 Uhr ein in Richtung Schongau fahrender Lkw vermutlich aufgrund von Schneeglätte bei Unterdießen ins Schlingern und in Folge dessen auf die Gegenfahrbahn. Ein Richtung Landsberg fahrender, 62-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen musste nach rechts ausweichen und kam leicht von der Fahrbahn ab.

Im Bankette fuhr er ein Verkehrszeichen um, so die Polizei. Der Gesamtschaden am Fahrzeug und Verkehrszeichen beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet um Zeugenhinweise.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt, blieb die Lage trotz des turbulenten Wetters ansonsten ruhig.