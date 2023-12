Sturmtief Zoltan: Das sind die Auswirkungen im Landkreis Landsberg

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag befuhr ein 21-Jähriger aus Peiting die B17 in südlicher Richtung. Bei Denklingen brach der Sturm unmittelbar vor ihm drei Fichten, die über die gesamte B17 stürzten. Der Autofahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr frontal in die Bäume. Dabei wurde er leicht verletzt, teilt die Polizei mit. An seinem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Bundesstraße blieb während der Beseitigung der Bäume durch die Feuerwehr für etwa 30 Minuten gesperrt.