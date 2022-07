Thomas Eichinger ist "Schülersprecher" der oberbayerischen Landräte

Plus Landrat Thomas Eichinger begrüßt in Landsberg als neuer Bezirksvorsitzender des Landkreistags Landräte aus ganz Oberbayern. Mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben.

Jeder Landkreis hat einen Landrat oder eine Landrätin – das wissen wohl die meisten Menschen. Und in Bayern gibt es immerhin 71 davon. Den Austausch zwischen den Landkreisen erleichtern vier kommunale Spitzenverbände im Freistaat, das ist wohl schon weniger Bürgern und Bürgerinnen bekannt. Einer davon ist der Bayerische Landkreistag. Offiziell ist sein Ziel, die kommunale Selbstverwaltung auf der Kreisebene zu sichern und zu stärken. Landsbergs Landrat Thomas Eichinger ( CSU) hat noch eine persönliche und nicht ganz ernst gemeinte Definition für die Arbeit im Landkreistag und auf Bezirksebene: „Wir sind eine Selbsthilfegruppe“, sagt er im Rahmen einer Pressekonferenz im Landratsamt.