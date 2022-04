Landkreis Landsberg

vor 32 Min.

Tierschicksal in Hohenwart: Wo sind die sechs Hähne?

Plus Auf dem Lebenshof von Petra Supica in Hohenwart finden unerwünschte Tiere Asyl. Seit Donnerstag sind sechs Hähne verschwunden und die Betreiberin sucht sie verzweifelt.

Von Thomas Wunder

Sie heißen Aloys, Otto, Puschel, Solo, Wuschel und Xaver. Die sechs Hähne haben bei Petra Supica und ihrem Mann Werner Vogt auf dem Lebenshof in Hohenwart eine Heimat gefunden und leben tagsüber in einer Voliere und nachts in einem Gartenhaus. Doch seit Donnerstagfrüh sind die Hähne nicht mehr da. Es deutet nichts auf ein Wildtier hin, das die Gockel getötet haben könnte. Wurden die Hähne gestohlen? Petra Supica ist ratlos: „Sie sind einfach nur weg und wir schockiert und traurig. Wer tut so etwas“, fragt die 60-Jährige.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen