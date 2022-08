Totalschaden: Auto überschlägt sich bei Geretshausen während Unwetter

Unfall während Unwetter am Freitagabend: Ein Autofahrer kommt auf der Kreisstraße 7 bei Geretshausen von der Straße ab und überschlägt sich im Feld mit seinem Wagen.

Am Freitagabend gegen 22.00 Uhr hat sich bei Geretshausen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeibericht war ein 32-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg mit seinem Auto auf der Kreisstraße 7 von Geretshausen kommend Richtung Schwabhausen unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt gab es ein Unwetter mit Starkregen und Gewitter.

Auto überschlägt sich im Feld

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers und in Verbindung des Wetters kam der Autofahrer allein beteiligt von der Straße ab und überschlug sich in einem angrenzenden Feld. Der Mann wurde hierbei leicht verletzt. Am Wagen entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. (AZ)