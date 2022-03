Training im Klinikum Landsberg: Gut gerüstet für den Ernstfall im Kreißsaal

Im Klinikum Landsberg findet ein Simulationstraining rund um das Thema Geburt statt. Wie Mediziner und Hebammen den Ernstfall im Kreißsaal proben.

Das Klinikum Landsberg führte gemeinsam mit der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München kürzlich ein Kreißsaal-Simulationstraining durch, an dem abteilungsübergreifend vier Berufsfelder im Haus beteiligt waren. Gynäkologie, Pädiatrie, Anästhesie und Hebammen – alle Bereiche haben sich Hand in Hand – und doch unter strengen Hygieneauflagen – für eine noch bessere Versorgung von Mutter und Kind weitergebildet.

Das in der LMU verankerte „Institut für Notfallmedizin und Medizin-Management“ bietet die dreitägige Fortbildung an, die im Klinikum Landsberg von den beiden Leitenden Oberärzten Dr. Johanna Klein (Gynäkologie) und Dr. Michael Steidl (Pädiatrie) organisiert worden war. In verschiedenen Team-Konstellationen konnte trainiert, geübt und Neues ausprobiert werden. Dafür waren sechs Trainerinnen und Trainer des „Instituts für Notfallmedizin und Medizinmanagement“ mit einem Lkw voller Equipment angereist.

Am ersten Tag geht es um die "Soft Skills"

Am ersten Tag ging es um die „Soft Skills“ – also die sogenannten „weichen“ Faktoren, die häufig über den vollen Erfolg einer medizinischen Maßnahme mitentscheiden. Was teile ich wie meinem Gegenüber mit? Setze ich bestimmte Dinge als bekannt voraus, die meine Kollegin oder mein Kollege gar nicht kennen kann? Fragen wie diese standen dabei im Vordergrund.

In kleinen Übungseinheiten kam Erstaunliches zutage: Zum Beispiel beim Test zur selektiven Wahrnehmung. Ein kurzes Basketball-Video und ein einfacher Arbeitsauftrag: „Zählen Sie, wie oft die Spieler in Weiß den Ball berühren.“ Die Pässe wurden meist richtig gezählt. Doch kaum einer der Anwesenden hatte den schwarzen Gorilla bemerkt, der während des kurzen Videos durchs Bild lief. Kein Wunder: Die Aufmerksamkeit unseres Gehirns war bei den Ballberührungen und damit selektiv auf ein bestimmtes Ereignis ausgerichtet. Andere Dinge nehmen wir dann nicht wahr. Dieses Bewusstmachen hilft auch bei Notfallsituationen im Kreißsaal.

Ein "Känguru-Sack" dient als Schwangerenbauch

Viele Beispiele, Videos und Bilder haben das am ersten Tag verdeutlicht. Außerdem hatten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Zeit, an verschiedenen Stationen essenzielle Maßnahmen der Neugeborenen-Versorgung durchzuspielen, wie Herzdruckmassage, Arbeiten mit der Larynxmaske, Beatmung oder auch Intubation. All das konnte in Ruhe trainiert und gefestigt werden.

Lesen Sie dazu auch

Training für die Herzdruckmassage. Foto: Alexa Dorow

Am zweiten und dritten Tag ging es dann ans eigentliche Kreißsaal-Simulationstraining, das sogenannte „Zwischenfall-Management“. Eine Hebamme der LMU agierte als werdende Mutter mit Wehen. Sie hatte eine Art Känguru-Sack als Schwangerenbauch umgeschnallt, darin verbargen sich Kind, Plazenta und auch rote Tücher, um starke Blutungen darzustellen. Außerdem hatte die „Patientin“ zwei fingierte Venenzugänge. Alles sollte so realistisch sein wie möglich. Deshalb fand das Simulationstraining auch in einem eigens mit Kamera und Tonübertragung präparierten Klinikum-Kreißsaal statt. Keine der beteiligten Personen im Haus wusste, wie sich die jeweilige Situation weiterentwickeln würde. Insgesamt gab es sechs Szenarien.

Das Landsberger Klinikum blickt auf eindringliche Tage zurück

Alle Szenarien mussten mit wechselnden Teammitgliedern bewältigt werden. Alle Teilnehmenden, die gerade nicht aktiv waren, konnten per Video das Kreißsaalgeschehen mitverfolgen. Insgesamt 20 Kolleginnen und Kollegen stellten sich den Herausforderungen. Anschließend fand jeweils eine moderierte und strukturierte Nachbesprechung des Simulationstrainings statt, das von Mitarbeitern des „Instituts für Notfallmedizin und Medizin-Management“ geleitet wurde und auch zentraler Bestandteil der Weiterbildung ist. An dieser Nachbesprechung nahmen auch die Kolleginnen und Kollegen teil, die das jeweilige Szenario per Video-Übertragung mitverfolgt hatten.

Eine spannende Erfahrung für alle Beteiligten. Wo verstand man sich blind? Wo wären bessere, detailliertere Absprachen nötig gewesen? Was nahm jeder wahr? Wo war die gemeinsame, gleiche Wirklichkeit? Das Landsberger Klinikum blickt auf drei interessante und eindringliche Tage zurück, die allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben werden. (lt)