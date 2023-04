Trockenheit setzt Wäldern zu: Landsbergs BN-Kreisgruppe schlägt Alarm

Die Trockenheit setzt den Wäldern in Bayern zu. Welche Maßnahmen die Kreisgruppe Landsberg des Bund Naturschutz deswegen fordert.

Die Kreisgruppe Landsberg des Bund Naturschutz (BN) in Bayern weist auf die Auswirkungen der ungewöhnlichen Trockenheit für Bayerns Wälder hin. In vielen Regionen gab es in den letzten Monaten laut einer Pressemitteilung nur geringe Niederschläge, und der Schnee blieb oft aus. So sind die Grundwasserstände vielerorts extrem niedrig, und die Waldböden trocknen aus.

Den Wäldern geht es nach den gehäuften Trockenjahren seit 2015 demnach schlecht: Millionen Bäume seien in den letzten Jahren abgestorben, vor allem Fichten und Kiefern, heißt es in der Presseerklärung. "Ein riesiger Verlust an Lebensraum, Wasserrückhalt, CO₂-Speicher und natürlich auch für die Waldbesitzer", beklagt der Landsberger BN-Kreisvorsitzender Peter Satzger. "Allein Bäume zu umarmen und auf Regen zu hoffen, wird Bayerns Wälder nicht retten. Um das fortschreitende 'Waldsterben 2.0' in Bayerns Wäldern zu stoppen, fordern wir von der Staatsregierung, dass sie wirksame Klimaschutzmaßnahmen umsetzt." Das Klimaschutzgesetz, das im vergangenen Jahr verabschiedet wurde, leiste keinen ausreichenden Beitrag zum Schutz des Klimas und der Wälder.

BN fordert Gleichgewicht zwischen Rehbeständen und ihrem Lebensraum

Besonders erschreckend ist laut der Landsberger BN-Kreisgruppe, dass in vielen von Nadelbäumen dominierten Wäldern keine Waldverjüngung nachwächst. Dabei wäre hier eine Verjüngung mit klimaangepassten Baumarten wichtig, vor allem mit Eichen, Tannen oder Buchen, die die Wälder schattig und kühl halten.

Wo zudem zu viele Hirsche und Rehe die Waldverjüngung auffressen, müssten sie auf ein Maß reduziert werden, dass die Waldverjüngung wieder wachsen kann. In diesem Zusammenhang fordert der BN in der Pressemeldung, ein ökologisches Gleichgewicht zwischen Reh- und Hirschbeständen und deren Lebensraum – dem Ökosystem Wald – herzustellen. (AZ)

