Über 1700 Hektar für die Naturvielfalt im Landkreis Landsberg

Landwirte verwandeln ihre Fläche in blühende Wiesen. Der Staat bezahlt ihnen dafür einen Ausgleich.

Bunt blühende Wiesen als Eldorado für Insekten, Vögel und Augenweide für Spaziergänger. Dieser Anblick ist in unserer heutigen Kulturlandschaft eine Seltenheit geworden. Um die noch vorhandenen artenreichen Wiesen mit ihrer Vielfalt zu erhalten und neue zu schaffen, ist das Vertragsnaturschutzprogramm seit 40 Jahren ein wesentlicher Bestandteil der Naturschutzarbeit in Bayern. Mittlerweile auch im Landkreis Landsberg.

Landwirte, die sich für die Artenvielfalt einsetzen und ihre Bewirtschaftungsweise zum Beispiel durch Düngeverzicht oder einen späten Schnittzeitpunkt an die Belange des Naturschutzes anpassen, können über das Programm für den Aufwand und die Ertragseinbußen finanziell entschädigt werden, teilt das Landratsamt mit. Bayernweit werden derzeit über 160.000 Hektar von über 25.000 Landwirten nach dem bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm bewirtschaftet. Der Vertragsnaturschutz fördere damit die Artenvielfalt und Attraktivität der Landschaft und schaffe gleichzeitig Landwirten neue Einkommensmöglichkeiten.

Aus dem Landkreis Landsberg beteiligen sich 254 Betriebe

Auch im Landkreis Landsberg war die Bereitschaft der Landwirte groß, ihre Flächen naturverträglicher zu bewirtschaften und somit Leistungen für den Naturschutz zu erbringen. Insgesamt haben laut Pressemeldung dieses Jahr 72 Betriebe auf 392 Hektar großen Flächen für eine Laufzeit von fünf Jahren das Programm neu abgeschlossen oder verlängert. Damit nehmen nun insgesamt 254 Betriebe im Landkreis an dem Vertragsnaturschutzprogramm teil. Mit einer Gesamtfläche von 1718 Hektar werden über zwei Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen im Landkreis naturschonend bewirtschaftet.

Die Gesamtfördersumme aller laufender Verträge liegt dieses Jahr insgesamt bei 874.812 Euro. Die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt dankt allen Landwirten, die am Vertragsnaturschutzprogramm teilnehmen und somit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt leisten würden. Das sei nicht selbstverständlich und zeige, wie erfolgreich die Interessen von Naturschutz und Landwirtschaft vereint werden können. Der nächste Antragszeitraum zur Teilnahme am Vertragsnaturschutzprogramm findet zwischen Anfang Januar und Ende Februar 2024 statt. Interessenten können sich aber ganzjährig an die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt wenden und sich beraten lassen. (AZ)

