Über die Feiertage drohen wieder überfüllte Glascontainer

Es ist ein jährliches Ärgernis. Um die Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel fallen viele leere Glasflaschen und Konservengläser an. Weil die Container überfüllt sind, wird der Müll einfach daneben abgestellt. Das vom Landkreis Landsberg beauftragte Entsorgungsunternehmen bemüht sich laut einer Pressemitteilung des Abfallwirtschaftsamts zwar, die Container ausreichend häufig zu leeren. Aufgrund der extrem großen Mengen sind überfüllte Altglascontainer jedoch oft nicht zu vermeiden.

Dann werden leere Flaschen und Gläser einfach auf, neben oder vor die Container gestellt. Doch dies stellt laut Landratsamt eine Gefahr dar. Menschen und Tiere könnten sich an Glassplittern verletzen oder Autos und Fahrräder beschädigt werden. Zudem wird die Leerung der Altglascontainer erheblich erschwert. Das Abfallwirtschaftsamt rät deshalb, die Glasabfälle direkt nach den Feiertagen nur zu entsorgen, wenn es dringend erforderlich ist. Altglas sollte zudem nicht nachts sowie an Sonn- und Feiertagen in die Container geworfen werden. Glasflaschen und Konservengläser dürfen nicht auf, neben oder vor die Container.

Icon Vergrößern Glasabfälle sollten direkt nach den Feiertagen nur entsorgt werden, wenn es dringend erforderlich ist. Foto: Kommunale Abfallwirtschaft/Landratsamt Icon Schließen Schließen Glasabfälle sollten direkt nach den Feiertagen nur entsorgt werden, wenn es dringend erforderlich ist. Foto: Kommunale Abfallwirtschaft/Landratsamt

Wenn ein voller Altglascontainer vorgefunden wird, sollte das Altglas wieder mit nach Hause genommen und zu einem späteren Zeitpunkt entsorgt werden, rät das Landratsamt. Auf den Containern finde sich eine Service-Telefonnummer. So kann dem Entsorger die Überfüllung mitgeteilt werden. Verstöße gegen die erlaubten Einwurfzeiten und das Abstellen von Altglas oder anderen Abfällen neben den Containern stellen Ordnungswidrigkeiten dar und können mit einem Bußgeld geahndet werden. Auch eine Ablagerung von Altpapier und Kartonagen auf, neben und vor den Containern ist untersagt.

Christbäume können bei den Wertstoffhöfen im Kreis Landsberg abgegeben werden

Jedes Jahr nach den Weihnachtsfeiertagen stellt sich zudem die Frage: „Wohin mit dem Christbaum?“ Ausgediente Christbäume gehören in die Grüngutsammlung und können an allen Wertstoffhöfen im Landkreis kostenlos abgegeben werden, teilt die kommunale Abfallwirtschaft mit. Jeglicher Baumschmuck, wie Lametta oder Engelshaar, müsse vorher vollständig entfernt werden. Auch Zweige, die mit Dekospray oder Glitzerlack behandelt wurden, dürfen nicht zur Sammlung. Größere Bäume sollten auf maximal einen Meter Länge gekürzt werden, damit die Container auf den Wertstoffhöfen dicht befüllt werden können und weniger Transporte notwendig sind. Auch am Abfallwirtschaftszentrum Hofstetten und am Recyclinghof in Kaufering können Christbäume abgegeben werden.

Das Ablegen alter Christbäume an Containerplätzen ist laut Pressemeldung nicht gestattet. In einigen Gemeinden bieten Vereine eine Christbaumabholung an. Die Termine für diese Sammlungen werden ortsüblich bekannt gegeben. Christbäume können nicht über die Biotonne entsorgt werden. (AZ)