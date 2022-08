Übernachtungsgast schlägt in Eresing eine Autoscheibe ein

Eine Person schlägt eine Autoscheibe in Eresing ein – und schläft im Fahrzeug ein. Das vermutet die Polizeiinspektion Landsberg, die zurzeit in diesem kuriosen Fall ermittelt.

Wenn einem nach einer langen Autofahrt die Müdigkeit überkommt, kann selbst der unbequemste Sitz zum Schlummern verleiten. Wenn man das eigene Fahrzeug für ein Nickerchen ordnungsgemäß auf einem Parkplatz abstellt, ist dagegen auch nichts einzuwenden. Wer jedoch die Scheibe eines fremden Autos beschädigt, um sich Zugriff zu verschaffen, begeht offensichtlich eine Straftat.

Polizei ermittelt in Eresing wegen Sachbeschädigung

So geschehen am Bahnhofsvorplatz in Eresing im Landkreis Landsberg. Im Zeitraum vom Freitag, 19. August, bis Montag, 22. August, wurde bei einem geparkten Pkw eines 24-jährigen Mannes aus dem Kreis Landsberg eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aufgrund der Auffindesituation ist laut Polizeibericht davon auszugehen, dass der Täter in dem Fahrzeug nächtigte. So befanden sich die Sitze in einer Liegeposition, heißt auf Nachfrage unserer Redaktion. Der Täter oder die Täterin war jedoch nicht mehr vor Ort und muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. Die Ermittlungen laufen derzeit noch.