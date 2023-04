Landkreis Landsberg

18:00 Uhr

Übersicht regionaler Flohmärkte: So feilscht man wie ein Profi

Plus Ob Zufallsfund, lang gehegte Rarität oder tolles Schnäppchen: Flohmärkte sind ein schöner Zeitvertreib. Ein passionierter Trödler gibt Tipps für den nächsten Besuch.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Mit dem Frühling beginnt die Flohmarktsaison. Viele Schnäppchen und so manche Kuriosität werden dann wohl wieder den Besitzer oder die Besitzerin wechseln. Hier finden Sie eine Übersicht über einige Märkte, die in den kommenden Monaten stattfinden werden – und Verhandlungstipps für den nächsten Besuch.

Immer wieder werde Karlheinz Dittler angesprochen, wann endlich wieder der Penzinger Flohmarkt stattfinde. "Nachdem jetzt alle Corona-Maßnahmen gefallen sind, werden wir den Flohmarkt wieder aufleben lassen und in Vier-Wochen-Rhythmus durchführen", berichtet der passionierte Trödler. Der erste Termin ist am Sonntag, 30. April. Um 9 Uhr werden dann wieder die Tische aufgebaut, und bis 16 Uhr hat man dann Zeit die Waren zu begutachten oder einfach nur ein Schwätzchen zu halten. Und das macht den Charme eines Flohmarktes für den Friseur aus Penzing aus. Der Markt findet auf der Wiese am Kreisverkehr, Landsberger Straße 20 statt. Es haben nur private Anbieter die Möglichkeit, ihre "Schätze" anzubieten. Feilschen und Verhandeln, aber auch Tauschen und Verschenken sind natürlich erlaubt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen