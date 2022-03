Ukraine-Hilfe: Der Landkreis Landsberg packt an

Plus Die Hilfsbereitschaft im Landkreis Landsberg für die Ukraine ist ungebrochen. Ein Paar aus Kaufering will die Bevölkerung vor Ort gezielt mit Nahrung und Medizin unterstützen und das Landratsamt richtet eine Hotline ein.

Seit Tagen zeigen Menschen im Kreis Landsberg Solidarität mit der Ukraine. Tonnenweise Hilfsgüter werden gespendet und auf den Weg gen Osten geschickt. Es wird sogar so viel gespendet, dass Menschen nicht wissen, wo sie ihre Spenden noch abgeben können. Ein Ehepaar aus Kaufering ist noch auf der Suche nach Logistikern, die es unterstützen. Wie der Krieg Organisationen und Menschen in der Region umtreibt.