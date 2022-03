Ukraine-Krieg: Die Hilfsbereitschaft im Kreis Landsberg ist groß

Plus Das Leid der Zivilbevölkerung in der Ukraine bewegt die Menschen im Landkreis Landsberg. Sie helfen den Betroffenen im Kriegsgebiet auf unterschiedliche Weise. Vier Beispiele stehen stellvertretend für viele Aktionen.

