Ukraine-Krieg: Landsberger IPPNW-Gruppe ruft zum Frieden auf

Die Landsberger IPPNW-Regionalgruppe kämpft für eine Welt ohne Atomwaffen - und ist angesichts des Ukraine-Kriegs in großer Sorge.

Die russische und die ukrainische Sektion der International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie sich gegen den Krieg in der Ukraine aussprechen und vor einer weiteren Eskalation bis hin zum Atomkrieg warnen. Rolf Bader, ehemaliger Geschäftsführer der deutschen IPPNW-Sektion, bereitet die aktuelle Situation in der Ukraine große Sorgen.

Die nun veröffentlichte Erklärung vereint die Medizinerinnen und Mediziner über die Kriegsgrenzen hinweg und baut auf dem Grundsatz der ärztlichen Pflicht auf, Menschen gleichberechtigt und ohne Vorurteile zu helfen, heißt es in einer Pressemitteilung der Landsberger IPPNW-Regionalgruppe. Sie betont zudem die tiefe Verbindung zwischen Russland und der Ukraine. In ihrer Erklärung rufen die Medizinerinnen und Mediziner die Verantwortlichen der Konfliktparteien, inklusive der USA, dazu auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um konstruktive und effektive Verhandlungen über Frieden in der Ukraine zu beschleunigen, um ukrainische und russische Menschenleben zu retten. „In einer Zeit, wo Russland und die Ukraine durch den Krieg blutig auseinandergerissen werden, heben Ärzte und Ärztinnen in beiden Ländern nun ihre Stimme für den Frieden. Das ist einzigartig“, so Dr. Wolfgang Lerch, Sprecher der Landsberger IPPNW-Regionalgruppe.

Erklärung der Ärzte aus Russland und der Ukraine "beispielhaft und mutig"

Rolf Bader aus Kaufering, ehemaliger Geschäftsführer der deutschen IPPNW-Sektion, nennt die Erklärung gegenüber unserer Redaktion „beispielhaft und mutig“. Angesichts der aktuellen Situation müssten in den Verhandlungen alle möglichen Hebel genutzt werden, um den Krieg zu beenden. „Es muss ein Weg gefunden werden, der für die Ukraine und für Russland tragbar ist.“ Es sei zu bedenken, dass sich 1800 Atomwaffen in Russland und den USA in ständiger Alarmbereitschaft befänden.

Der UN-Generalsekretär habe erst am Montag deutlich gemacht, dass die Gefahr eines Atomkriegs durchaus bestehe. Wenn nur eine einzige nukleare Waffe abgefeuert würde, könnte dies 100.000 Menschenleben kosten, mahnt Rolf Bader.

Lesen Sie dazu auch