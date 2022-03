Ukraine-Krieg: Wo Flüchtlinge im Kreis Landsberg unterkommen

Plus Das Landsberger Landratsamt ist von der Hilfsbereitschaft der Menschen „überwältigt“. Wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer bisher angekommen sind.

In zwölf Tagen sind nach neuesten Angaben 1,7 Millionen Menschen aus der Ukraine vor dem Krieg geflüchtet. Auch im Landkreis Landsberg wollen viele Bürgerinnen und Bürger deshalb Unterkünfte zur Verfügung stellen – das Landratsamt ist laut Pressesprecher Wolfgang Müller angesichts der riesigen Hilfsbereitschaft „völlig überwältigt“. Wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer bereits angekommen sind und welche weiteren Vorbereitungen getroffen werden.