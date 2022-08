Landkreis Landsberg

18:36 Uhr

Für Geflüchtete aus der Ukraine werden weiter Unterkünfte gesucht

Beim Fest der Kulturen auf dem Infanterieplatz in der Landsberger Innenstadt machten ukrainische Frauen unter anderem in traditionellen Trachten Werbung für die Veranstaltung.

Plus Seit einem halben Jahr überzieht Russland die Ukraine mit Krieg. Viele Menschen sind in die Region Landsberg geflohen. Warum noch immer dringend nach Unterkünften gesucht wird.

Von Vanessa Polednia

Viele Monate sind seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine vergangen. Ukrainerinnen – es sind vor allem Frauen – und ihre Familien haben seitdem im Ausland und auch in der Region Landsberg Zuflucht gefunden. Ein Ende der kriegerischen Auseinandersetzung ist nicht in Sicht und somit für viele von ihnen auch keine Rückkehr in die Heimat. Wie haben sich die Betroffenen eingelebt und wie funktioniert das Miteinander?

