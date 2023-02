Unbekannter fährt bei Hofstetten Hund an und flieht

Die Polizei Landsberg berichtet von drei Fällen von Unfallflucht. Dabei wird unter anderem ein Hendl-Stand und ein Hund angefahren.

Wer bei einem Unfall im Straßenverkehr einen Schaden an fremden Sachen verursacht und sich als Beteiligter vom Unfallort entfernt, ohne zuvor den anderen Unfallbeteiligten die Feststellung seiner Personalien, begeht Fahrerflucht. Die Polizeiinspektion Landsberg berichtet am Samstag, 25. Februar, von insgesamt drei Fällen unerlaubtes Entfernen vom Unfallort.

Der erste Fall ereignete zwischen Donnerstag, 23. Februar, 15 Uhr und Freitag, 24. Februar, gegen 14.30 Uhr in Landsberg an der Mühlweg Höhe 5. Zur Unfallzeit parkte ein dunkler Pkw Mercedes im Mühlweg. Während des Parkzeitraumes fuhr eine unbekannte Person mit ihrem Wagen gegen das Heck des Mercedes. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 4000 Euro.

Unbekannter fährt Hendl-Stand in Windach an

Der zweite Fall ereignete sich in Windach am Freitag, 24. Februar. Gegen 10 Uhr verkaufte der Geschädigte Brathähnchen aus seinem Verkaufsanhänger auf einem Parkplatz am Schloßpark. Der Fahrer eines Klein-Lkw rangierte aus einer Parklücke und fuhr dabei gegen die Markise des Brathendl-Standes. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von geschätzt 400 Euro zu kümmern, fuhr der Fahrer weiter. Es handelte sich um einen jüngeren Mann in Arbeitskleidung, der den weiß-blauen Pritschenwagen mit Metallgestell, Aufschrift „Sportplatzbau“ steuerte. Der Fahrer sollte sich unter Telefonnummer 08191/ 9320 bei der PI Landsberg melden.

Ebenfalls am Freitag, 24. Februar, kam zu einer weiteren Unfallflucht. Zur Unfallzeit, gegen 8.15 Uhr, entwischte der Hund eines Spaziergängers, östlich des Waldes und des Hügels bei Hofstetten. An der Kreuzung des Feldweges mit der Kreisstraße LL23 rannte das Tier auf die Straße. Ein dunkler Pkw, vermutlich Pick-Up, weiteres nicht bekannt, streifte den Hund. Ohne sich um das Geschehen zu kümmern, fuhr der Fahrer oder die Fahrerin weiter. Das Tier war sofort tot. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

In allen Fällen werden Hinweise zur Person und Fahrzeug unter der Telefonnummer der PI Landsberg (08191/ 9320) erbeten.

Lesen Sie dazu auch