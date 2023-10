Verdächtiges Ansprechen von Kindern: Die Polizei äußert sich

Im Kreis Landsberg häufen sich die Mitteilungen über Personen, die Kinder ansprechen und ihnen etwa Süßigkeiten anbieten. Was die Polizei in solchen Fällen rät.

In den vergangenen zwei Wochen ist es im Bereich der Polizeiinspektion Landsberg vermehrt zu Mitteilungen über Personen gekommen, die Kinder ansprechen. Dabei sollen den Kindern Süßigkeiten angeboten oder angebliche Unglücksfälle in der Familie thematisiert worden sein. Die Polizei nimmt laut einer Pressemeldung jede dieser Mitteilungen ernst und geht den Hinweisen - auch in enger Zusammenarbeit mit den Schulen - nach.

In keinem der gemeldeten Fälle kam es zu einer Gefährdung von Kindern, heißt es weiter. Die Verständigung der Polizei geschieht häufig verspätet, nachdem die Vorfälle in Gruppen diverser Sozialer Medien die Runde gemacht haben. Dies führt häufig zu einer Dramatisierung aufgrund eines „Flüsterposteffekts“, so die Polizei.

Sinnvoller ist demzufolge die direkte Verständigung der Schule oder der Polizei, um auch einen Zeitverzug zu verhindern. In solchen Fällen setzt die Polizei vorwiegend speziell geschulte Beamte ein. (AZ)

Lesen Sie dazu auch