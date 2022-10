Landkreis Landsberg

Verkehrschaos nach Straßensperrung: Verloren in Reisch

Plus Die Ostumfahrung von Landsberg wird saniert und deswegen komplett gesperrt. Das wirkt sich vor allem im kleinen Stadtteil Reisch aus.

Von Thomas Wunder

Wer aktuell mit dem Auto im Landkreis Landsberg unterwegs ist, der muss Zeit mitbringen. Denn etliche Baustellen sorgen für Umwege und Beeinträchtigungen. Regelrechtes Chaos herrschte im Landsberger Stadtteil Reisch. Durch die Komplettsperrung der Ostumfahrung von Landsberg lotste die Umleitungsbeschilderung zahlreiche Verkehrsteilnehmer in den kleinen Ort, der wegen der Sperrungen derzeit nur über eine Straße erreichbar ist. "Lost in Reisch" dürfte sich so mancher gefühlt haben, verloren in Reisch.

