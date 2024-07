Verkehrsunfälle und Unfallfluchten beschäftigen die PI Landsberg am Wochenende

Von drei Verkehrsunfällen in ihrem Einsatzgebiet am Wochenende berichtet die Polizeiinspektion Landsberg. Am Samstagnachmittag, 20. Juli, ereignete sich demnach auf der Augsburger Straße ein Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der 29-jährige Unfallverursacher, aus dem Landkreis Ostallgäu, wollte mit seinem Fahrzeug, nach links, von der Von-Kühlmann-Straße, auf die Augsburger Straße abbiegen. Dabei übersah dieser die entgegenkommende 62-jährige Autofahrerin, aus dem Landkreis Landsberg, wodurch die Fahrzeuge frontal zusammenstießen. Sowohl die Fahrerin als auch ihre Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 7000 Euro.

Unfallflucht am Penzinger Feld in Landsberg

Am Samstag wurde der Polizei zudem eine Unfallflucht in Landsberg gemeldet. Der Geschädigte hatte sein Auto am Penzinger Feld geparkt. Als der Fahrer zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen Schaden am rechten hinteren Kotflügen und der Felge fest. Der Verursacher meldete den Unfall nicht. An dem geparkten Pkw entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.

Unbekannte Person fährt in Egling eine Straßenlaterne um

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden am Sonntag in Egling. Ein Autofahrer fuhr eine Straßenlaterne um und setzte anschließend seine Fahrt, mit dem massiv beschädigten Fahrzeug, fort. Die Unfallstelle wurde ungesichert hinterlassen, an der Laterne standen Kabel heraus, die ebenso wie die Fahrzeugtrümmer eine nicht unerhebliche Gefahr für Andere darstellten. Bei der Flucht verursachte der Unfall-Pkw eine erhebliche Ölspur, welche von der Feuerwehr abgebunden werden musste. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizeiinspektion Landsberg sucht bei beiden Unfallfluchten nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Verursacher geben können. Die Zeugen werden gebeten sich auf hiesiger Polizeiinspektion, unter der Telefonnummer 08191 9320 zu melden. (AZ)