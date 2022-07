Viele heiße Tage und viel zu wenig Regen im Landkreis Landsberg

Plus Die anhaltende Trockenheit in der Region ist auf ein bekanntes Wetterphänomen zurückzuführen. Landwirte im Landkreis Landsberg schlagen Alarm.

Die Temperaturen im Landkreis Landsberg reißen gerade regelmäßig die 30-Grad-Marke. Dazu gibt es kaum Niederschläge – Behörden weisen unermüdlich darauf hin, Wasser zu sparen und die Waldbrandgefahr ernst zu nehmen. Unsere Redaktion hat sich bei Fachleuten umgehört, wie sie die momentane Wettersituation und die Auswirkungen der anhaltenden Trockenheit einschätzen. Besonders für einige Landwirte wird die Lage allmählich kritisch.